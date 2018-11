No es que Bayern Munich esté en crisis y muy alejado de los primeros puestos de la Bundesliga (como se encuentra Real Madrid en LaLiga Santander, por ejemplo). Sin embargo, los dirigidos por Niko Kovac no vienen de un buen resultado ya que se dejaron empatar 1-1 ante el modesto Friburgo a poco de terminar el cotejo el sábado pasado.

Ahora, según reportan en Alemania, algunos jugadores del Bayern Munich no están conformes con el técnico Niko Kovac. La revista Kicker afirma que son cuatro los futbolistas del elenco bávaro que le estarían haciendo la 'camita' al técnico croata.

El citado medio sostiene que Mats Hummels, Arjen Robben, Franck Ribéry y Thomas Müller "no confían en el entrenador y no están poniendo de su parte para salir de los últimos resultados que no han favorecido al club", es lo que mencionan respecto a la situación que se vive en el Bayern.

"Estos están descontentos con las rotaciones del técnico (James Rodríguez ha sido suplente en varias ocasiones) y consideran que sus decisiones no son las adecuadas para coger ritmo de competencia", añade.

De la esposa de Müller se ha hablado en las últimas horas. Ella usó las redes sociales para criticar a Niko Kovac porque mandó al jugar al banco de los suplentes.