“No intentes hacer magia": la última charla de Kovac en la que ridiculizó a los jugadores del Bayern, según 'Bild'

Debido a malos resultados en las primeras fechas de la Bundesliga, sobre todo tras la vergonzosa goleada sufrida ante el Eintrach Frankfurt, el Bayern Munich decidió destituir el último domingo a Niko Kovac, cuyas últimas horas como DT del cuadro muniqués no fueron de las mejores, según publica este lunes el diario 'Bild' en su edición digital.



De acuerdo al citado medio, antes de conocer la decisión que el Bayern Munich había tomado sobre su futuro , el DT croata-alemán reunió a sus ahora exjugadores cerca a las 10 de la mañana (hora local) para analizar la goleada sufrida en el Commerzbank-Arena y hacerles los grandes errores que cometieron.

“No intentes hacer magia", criticó a Thiago Alcántara, siempre según Bild. Kovac no se guardó nada y también reprochó el juego de Gnabry. “Pierdes los balones demasiado fácil". Mientras que para Boateng, quien fue expulsado apenas a los diez minutos tras sufrir un sonrojante amague, le dijo: "En esta situación tienes que ser más inteligente.“



“No prestáis atención“, le recriminó Kovac a varios jugadores del Bayern Munich. “Comentamos y entrenamos las cosas, pero vosotros no las ponéis en práctica sobre el terreno de juego“, terminó Kovac, que no fue despedido por ninguno de sus jugadores en las redes sociales.

El director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, también dio un toque de atención a los jugadores tras la goleada del sábado, aunque lo hizo de forma pública y con más tacto.



"Espero ahora de nuestros jugadores una actitud positiva y una voluntad absoluta de hacerlo bien, para que podamos alcanzar nuestros objetivos esta temporada", dijo.



Los vigentes campeones de la Bundesliga han ganado esta temporada apenas cinco de los diez primeros encuentros ligueros (18 puntos). Es su peor arranque en el torneo desde la campaña 2010-2011 y el Bayern está a cuatro puntos del líder, el Borussia Mönchengladbach.



La derrota 5-1 del sábado en Fráncfort fue la más dura para el cuadro 'bávaro' en una década en el campeonato nacional, desde la que sufrieron en abril de 2009 en Wolfsburgo por idéntico resultado.



