¡Se viene el sorteo de la Champions League EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE y no te lo puedes perder! Desde la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, este viernes 21 de febrero se definirán los cruces de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa. La emoción arranca temprano: en Perú, Colombia y Ecuador será a las 6:00 a.m.; en Bolivia, Paraguay y Venezuela a las 7:00 a.m.; y en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay a las 8:00 a.m. Podrás seguirlo GRATIS a través de Disney Plus, ESPN, UEFA TV, Movistar Liga de Campeones (España) y MAX (México). Recuerda evitar señales piratas como Fútbol Libre TV. No te pierdas ningún detalle de este sorteo que definirá el camino de los 16 equipos clasificados. ¡Sigue el minuto a minuto y todas las llaves en Depor!

VIDEO RECOMENDADO

Mira el sorteo de los octavos de final de la Champions League desde Nyon, en Suiza (Video: @ChampionsLeague)