Nada detiene al Bayern Múnich ni a Robert Lewandowski. El delantero polaco es una trituradora de cara al arco y ante el Wolsfburgo ha podido completar una temporada en mayúsculas en las estadísticas de un atacante: 69 goles en un año natural igualando una marca que presumía Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el ariete pudo batir el récord de goles que estableció el ‘Torpedo’ Müller en 1972 (42).

Al pitido inicial, los de Julian Nagelsmann se instalaron en el campo rival y comenzaron a meter presión a los ‘Lobos’. A los 7 minutos del primer tiempo, empezaron a dar sus primeros frutos. Casteels no pudo atajar un disparo lejano y el cuero le cayó a Thomas Müller, que no perdonó.

La segunda mitad tuvo más de lo mismo. Liderado por Marc Roca en el centro del campo, el ‘Gigante de Baviera’ tocaba cerca al área rival, intentando derribar de alguna manera el muro defensivo de los visitantes. Lo lograron en una jugada colectiva que armaron Gnabry y Sané que terminó con un centro de Müller a Upamecano que, de cabeza, puso al esférico al fondo de la red.

Wolfsburgo bajó los brazos y culminó recibiendo el tercero tras una maravillosa definición de Sané y, finalmente, el cuarto de Robert Lewandowski que echó el cierre a este 2021 como más le gusta a un delantero: batiendo nuevos récords. Eso sí, pese a igualar a la marca de Cristiano Ronaldo, ambos siguen estando muy lejos de lo que logró Lionel Messi en el 2012 (91 goles).

‘Lewa’ quiere vestirse de blanco

En los últimos días, el nombre del polaco ha sido vinculado a destinos lejanos del Bayern Múnich. Según el diario Bild, el club bávaro tiene dudas sobre ofrecerle un contrato con un gran salario al futbolista, cuya vinculación con los gigantes alemanes termina en junio de 2023. Incluso se habla de un posible traspaso este mismo verano, con el PSG y equipos ingleses interesados en sus servicios.

No obstante, tal y como apuntó Romain Molina en Eleven Sports, Pini Zahavi, agente de ‘Lewa’, estuvo triste al no poder llevar a su representado al Real Madrid: “Zahavi es bastante estricto a la hora de lanzar mensajes, por lo que cuando dice frente a sus amigos que le disgustó no haber logrado que Lewandowski fuera transferido al Real Madrid, significa mucho. Más que por sí mismo, Zahavi quería hacerlo por el atacante”.





