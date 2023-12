Bayern Múnich perdió el invicto en la temporada 2023-24 de la peor manera: con una goleada (5-1) ante Eintracht Frankfurt que lo dejó a tres puntos del líder de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, que juega mañana y puede estirar la ventaja. Sin duda, una paliza histórica que puede hacer más daño de lo que se piensa. Luego de la caída, en conferencia de prensa, el entrenador Thomas Tuchel asumió la derrota y aseguró que, a comparación de otras ocasiones, esta vez su equipo no demostró lo que trabajaron en la semana.

En primer lugar, el DT alemán sostuvo que el duelo se perdió en el primer tiempo, cuando recibieron tres goles 25 minutos. ”Subestimamos el peligro de la situación y regalamos el partido desde el principio. Pero tengo confianza en mi equipo, no tiene sentido hablar mal de todo ahora. Las cosas continuarán el martes en Old Trafford. Necesitamos una reacción allí”, apuntó.

Luego, agregó que fue un partido extraño en el que no pudieron reflejar los trabajos que hicieron en los últimos días. “Merecíamos perder. No jugamos bien pero el resultado fue un poco extraño. No tenemos muchos argumentos. Toda la culpa la tienes cuando dispones de una semana entera de entrenamiento y luego juegas así. Hoy no había ganas de ganar un partido fuera de casa”, manifestó.

Thomas Müller, una de las leyendas del equipo ‘teutón’, también se refirió a la goleada sufrida en el Deutsche Bank Park. “El Eintracht mereció ganar, pero al perder 5-1 tiene que haber una reacción, tiene que encenderse el motor de la ira. Cometimos errores individuales. Por supuesto, eso no ayuda si quieres volver al juego. En general, prefiero que todo salga mal en un solo partido. Contraatacaremos, volveremos”, concluyó.

Cabe destacar que, hace cuatro años, el Bayern Múnich se llevó el mismo resultado (5-1) en el campo del Eintracht Frankfurt. Aquella derrota le costó el cargo al entrenador Niko Kovac. Hoy, el conjunto dirigido por Tuchel volvió a caer por esa cantidad de goles en la misma plaza. Aunque todavía no llegamos a la mitad de temporada, los altos mandos del club esperan que el equipo mejore el nivel para que no haya cambios en las próximas semanas.





Bayern buscará recuperarse ante el United

Tras sufrir su primera derrota en la temporada, Bayern Múnich buscará volver a la senda del triunfo en el próximo partido, que será ante Manchester United en Old Trafford, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El duelo está pactado para jugarse el martes 12 de diciembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Los ‘bavaros’ ya están clasificados a octavos de final, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se juega su última chance de avanzar a la siguiente fase.





