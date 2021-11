La situación está por terminando de sobrepasar a una simple polémica entre jugadores y club. La decisión de cinco jugadores del Bayern Munich de no vacunarse contra el COVID-19 ha llevado a que se libre una especie de lucha interna entre los futbolistas y la directiva, en la que el principal perjudicado es el todo el primer equipo ‘bávaro’, que podría sufrir una especie de ruptura de vestuario.

De acuerdo a información del diario alemán ‘Bild’, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Cuisance, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting, cinco futbolistas que, incluso, se estarían planteando emprender acciones legales contra el club por tocarles el salario.

Según medios de comunicación el Bayern Munich ha optado por suspender el sueldo de aquellos jugadores que no estén vacunados y tengan que entrar en cuarentena.

El motivo es la legislación en el estado federado de Baviera que permite, desde noviembre, reducir el sueldo a empleados que se vean obligados a someterse a cuarentena como consecuencia de no estar inmunizados.

Kimmich, al no estar vacunado y haber tenido contactos con contagiados, ha tenido que guardar períodos sucesivos de cuarentena que le hizo perderse los últimos partidos de la selección alemana, el último partido de la Bundesliga y le hará perderse mañana el duelo de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev.

Nagelsmann pide no sobredimensionar la crisis

Julian Nagelsmann, pidió no sobredimensionar la crisis que se vive en su equipo por el coronavirus y la negativa de algunos jugadores en torno a Joshua Kimmich a vacunarse.”No podemos cometer el error de agrandar demasiado el tema. Me sorprende que seamos el único equipo en el que pasa algo así”, añadió.

Otros jugadores también se perderán el partido por cuarentena y el Bayern llegará a Kiev con un total de ocho bajas. “Hay reglas claras. Si se tiene un encuentro con un contagiado un vacunado tiene que someterse a una cuarentena. Los jugadores están bien, se someten a test continuos”, dijo Nagelsmann con respecto a los jugadores no vacunados en cuarentena.

Nagelsmann no cree que la situación actual cree una ruptura dentro del grupo. “No creo que vaya a haber una ruptura en el grupo, a la larga puede crecer con esto”, dijo el entrenador.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.