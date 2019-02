Con James de titular: Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO y EN DIRECTO por Bundesliga 2019 | LIVE

Bayern Munich y Bayer Leverkusen con James Rodríguez se enfrentan hoy EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el estadio BayArena por la fecha 20 de la Bundesliga 2019. El partido va en transmisión LIVE TV OFICIAL para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Bayern Munich y Bayer Leverkusen.



Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: alineaciones del partido por Bundesliga 2019 con James Rodríguez

Bayern Munich: Ulreich, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Goretzka, Müller, James, Coman, Lewandowski.



Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Tah, S.Bender, Wendell, Aránguiz, Bellarabi, Havertz, Brandt, Bailey, Volland.

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: incidencias del partido por Bundesliga 2019 con James Rodríguez

LA PREVIA DEL PARTIDO



Los bávaros visitarán al Bayer con el firme propósito de quedarse con los tres puntos para acercarse a Borussia Dortmund. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el BayArena.

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: horarios en el mundo

Ecuador - 9:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

México - 8:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Con 42 unidades, Bayern Munich está en el segundo lugar, a 6 del líder de la Bundesliga. El elenco muniqués buscará su octava victoria consecutiva antes de enfocarse en el duelo por la Copa Alemana ante Hertha Berlin.

El récord del peruano Claudio Pizarro -con 194 goles en la Bundesliga que lo convierten en el máximo goleador extranjero de la liga alemana- podría correr peligro. Robert Lewandowski, con 192, está a dos anotaciones de igualar la cifra. ¿Sera el Bayer la nueva víctima del polaco?

"Nos espera una verdadera lucha. Bayer Leverkusen es un equipo muy bueno. Será complicado. Tenemos un fantástico equipo con fantásticos jugadores que utilizaré hasta que termine la temporada. Tenemos que seguir jugando con la cabeza fría", indicó en conferencia de prensa, el entrenador de Bayern Munich, Niko Kovac.



Bayer Leverkusen es noveno, con 27 unidades, pero tiene como costumbre brillar ante los clubes poderosos. Será otra oportunidad para exhibir al joven Kai Havertz, que a sus 19 años parece postularse a líder del fútbol alemán en la próxima década.

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: posibles alineaciones

Bayer Leverkusen: Hradecky, S. Bender, Tah, L. Bender, Weiser, Havertz, Aranguiz, Brandt; Bellarabi, Vollan y Bailey.

Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Javi Martínez, Müller, Goretzka; Coman y Lewandowski.