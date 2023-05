Bayern Múnich vs. Colonia se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 34 de la Bundesliga. El duelo será este sábado 27 de mayo desde las 8:30 a.m. (hora peruana) y se jugará en el Rein Energie Stadium. Los ‘bávaros’ enfrentan su úlima oportunidad de coronarse como campeones del torneo. Están obligados a ganar y esperar un resultado negativo de Borussia Dortmund, que juega a la misma hora. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y STAR Plus. No te pierdas los detalles en Depor.com.





Bayern Múnich espera enfrentar a Colonia. (Video: Twitter)





Bayern Múnich vs. Colonia: probables alineaciones