Bayern Munich vs. Hamburgo : se enfrentarán este sábado en el estadio Allianz Arena por la fecha 26 de la Bundesliga. El cuadro bávaro que dirige Jupp Heynckes - que está a puertas de pasar a los cuartos de final de la Champions League - no contará con la presencia del colombiano James Rodríguez, quien recién sale de una lesión. Este partido será transmitido a toda Latinoamérica por la señal internacional de ESPN 2.

"No voy a correr riegos con él (sobre James). Hasta ahora solo se ha entrenado una vez con el equipo y lo ha hecho sin molestias. Aunque prefiero que haga algunos entrenamientos más antes de reaparecer", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Bayern Munich vs. Hamburgo: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 9:30 a.m. Colombia 9:30 a.m. México 8:30 a.m. Argentina 11:30 a.m. Chile 11:30 a.m. Estados Unidos (Florida) 9:30 a.m. España 3:30 p.m.

Como se recuerda, James Rodríguez no juega un partido con Bayern Munich desde el pasado 20 de febrero, fecha en la que golearon en casa 5-0 al Besiktas por la ida de octavos de la Champions. Se esperaba que el ex AS Mónaco iba a estar frente al Hamburgo, pero al final esto no será así.

También, en la conversación con los hombres de prensa el DT bávaro sostuvo que bien podría quedarse como técnico del primer equipo (salió del retiro tras el despido de Carlo Ancelotti). "Puedo decirles que nada está decidido. No he dicho nunca que definitivamente me retiraré el 30 de junio", añadió.

Del otro lado marcha Hamburgo. El ex conjunto del atacante peruano Paolo Guerrero - hoy Flamengo - está seriamente comprometido con la baja al posicionarse en la penúltima casilla con 18 unidades. Debe suman al menos un punto para pelear en quedarse en primera división.

Bayern Munich vs. Hamburgo: posibles alineaciones

Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Bernat, Thiago, Vidal, Tolisso; Müller y Lewandowski.



Hamburgo: Mathenia; Santos, Van Drongelen, Papadopoulos, Sakai; Jatta, Jung, Wallace, Janijcic; Kostic y Schipplock.

Fuente (EFE y Depor)