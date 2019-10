Bayern Múnich y Hoffenheim chocan EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports ONLINE: sigue minuto a minuto este sábado desde las 8:30 a.m. (hora peruana) partido por fecha 7 de la Bundesliga 2019 en el Allianz Arena. Los de Kovac lograron una contundente goleada sobre Tottenham en Champions League y quieren seguir arrasando en el torneo local. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La transmisión estará a cargo de Fox Sports, para Latinoamérica, y también vía Movistar Liga de Campeones, Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su goleada en la Champions League, Bayern Múnich defenderá el liderato de la liga alemana, cuando reciba al Hoffenheim, que anda de tropiezo en tropiezo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: horarios en el mundo

México - 8:30 a.m.

Ecuador - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

Venezuela: 9:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m..

Argentina - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

España - 3:30 p.m.

Antes de irse al receso por la fecha FIFA, Bayern Múnich intentará alcanzar su quinta victoria y terminar la jornada en la cima con 17 puntos y no los 14 que registra actualmente. Al acecho tiene a Leipzig, Friburgo, Schalke 04, Borussia Monchengladbach y Bayer Leverkusen, todos con 13.

Para Bayern Múnich lo más importante será bajar de la nube rápidamente tras el histórico 7-2 al Tottenham en Inglaterra. En aquel encuentro, disputado el martes pasado, Serge Gnabry firmó un 'póker' y se convirtió en la gran figura.

"Está muy bien, se lo pueden imaginar. (El jueves) realizó una sesión un poco distinta a los demás jugadores. No obstante, en la segunda parte, me gustó mucho más cómo trabajó defensivamente", afirmó el técnico Niko Kovac, en conferencia.



"Debemos permanecer humildes y no caer en la euforia", advirtió Kovac. Contra el Hoffenheim "habrá que tener los sentidos afilados. Tenemos que volver a hacer bien las cosas que hemos mostrado, pero hacerlo más".

Para el compromiso ante Hoffenheim, Bayern Múnich no podrá contar con los lesionados Lucas Hernández y David Alaba. "Ambos no llegan a tiempo. No van a entrar en la convocatoria para enfrentar al Hoffenheim", afirmó Kovac.

El rival, Hoffenheim, no conoce de triunfos desde hace cuatro fechas. Su último golpe fue la semana pasada cuando perdió 3-0 a manos de Borussia Monchengladbach. En la tabla, el conjunto que dirige Alfred Schreuder marcha en el duodécimo puesto con 5 unidades.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: probables alineaciones



Bayern Múnich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jerome Boateng, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, Philippe Coutinho, Kingsley Coman y Robert Lewandowski.



Hoffenheim: Oliver Baumann, Stefan Posch, Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Pavel Kaderabek, Sebastian Rudy, Florian Grillitsch, Dennis Geiger, Konstantinos Stafylidis, Robert Skov y Ihlas Bebou.

Bundesliga 2019

► Tabla de posiciones de la Bundesliga



► Resultados y calendario de la fecha 7

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: ¿dónde se ubica el estadio?

► "No es el único responsable": Zidane sale en defensa de su portero titular y arremete contra su defensa



► Tomó su decisión: Joachim Low sienta a Ter Stegen y reafirma a Neuer como arquero titular de Alemania



► Todo mal: sin Mendy ni Marcelo por lesión, Zidane vuelve a quedarse sin laterales en el Real Madrid



► Comunicado oficial: Real Madrid se pronuncia sobre Thibaut Courtois y su supuesta ansiedad