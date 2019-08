Bayern Munich vs. Mainz en el Allianza Arena: chocan por la tercera fecha de la Bundesliga 2019 | FOX Sports

Bayern Munich y Mainz se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de Fox Sports y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado 31 de agosto desde las 8:30 a.m. (horario peruano) por la cuarta fecha de la Bundesliga 2019 en el Allianz Arena. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Bayern Munich y Mainz será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Bundesliga.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Bayern Munich y Mainz.

Bayern Munich vs. Mainz: horarios del partido

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

México 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Venezuela 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Brasil 10:30 a.m.

España 3:30 p.m.



“No, será un partido fácil si nos lo tomamos en serio y si trabajamos concentrados y centrados en nuestra meta y no subestimamos al rival. Si no, será un juego complicado y, por ese motivo, espero que sea intenso”, indicó Kovac sobre el rival.

Los ‘Bávaros’ quieren recuperar los puntos perdidos en casa la primera fecha del certamen alemán. El elenco dirigido por Niko Kovac recibirá este sábado 31 de agosto al Mainz, que inició de mala forma la temporada.

No obstante, los alemanes recuperaron su mejor versión en la cancha de Schalke 04. Los muniqueses no tuvieron problemas para imponerse por 3-0 con un triplete de Robert Lewandoswsi, quien amplió su contrato hasta junio del 2023.

Bayern Munich debutó esta campaña en el Allianz Arena con todo su público. Los hinchas se quedaron con las ganas de celebrar una victoria porque el Hertha Berlín consiguió un empate importante (2-2).

Por su lado, el Mainz acumula una serie de resultados negativos en el inicio de la temporada 2019-20: eliminación de la Copa Alemana contra Kaiserslautern, dos derrotas en Bundesliga ante Friburgo y Monchengladbach.

“Bayern es el mayor desafío posible, sobre todo fuera de casa. Deben funcionar todas las partes del equipo. Hemos puesto el foco, en primer lugar, en nuestro rendimiento, por ahí es donde nos definimos”, apuntó el entrenador Sandro Schwarz.

Bayern Munich vs. Mainz: posibles alineaciones



Bayern Munich: Neuer – Kimmich, Süle, Hernandez, Alaba – Tolisso, Thiago – Gnabry, Coutinho, Coman – Lewandowski.



Mainz: Müller – Brosinski, Hack, Niakhate, Martin – Kunde, Fernandes, Latza – Boetius – Szalai, Quaison.



Bayern Munich vs. Mainz: ¿Cómo llegar al estadio?

