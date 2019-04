Bayern Múnich vs. Nurnberg desde el Max-Morlock Stadion: se ven las caras por Bundesliga

Bayern Múnich vs. Nurnberg (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports / 11:00 a.m.) juegan este domingo por la jornada 31 de la Bundesliga alemana, en el Max-Morlock Stadion, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido. Los 'bávaros' esperan vencer para poder aumentar su ventaja con el Borussia Dortmund.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Bayern Munich y Nurnberg.



Bayern Munich vs Nurnberg: horarios en el mundo

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

A cuatro fechas para acabar, un solo punto separa al cuadro muniqués de su escolta, el Borussia Dortmund. Bayern Múnich, vigente campeón, libra un duro mano a mano contra su clásico rival.



"Nadie tiene margen de error" , expresó el portero del cuadro bávaro Manuel Neuer, quien se está recuperando de un desgarro muscular y no será tomado en cuenta en la etapa concluyente del torneo alemán, donde está en juego el título.



Esto es lo que se le viene al Bayern para alcanzar uno de sus objetivos de la temporada: chocará contra dos equipos que pelean en el fondo de la clasificación, el Núremberg y el Hanóver, y luego enfrentará al RB Leipzig y al Eintracht de Frankfurt, con la final de Copa de Alemania ante el Leipzig también en el horizonte.

En tanto, para el Borussia Dortmund, el camino al título pasa primero por la cuenca del Ruhr, este sábado, contra sus vecinos del Schalke 04.

El equipo de Niko Kovac viene de vencer al Werder Bremen, por la Liga y por la Copa de Alemania, y ahora debe visitar a un Nurnberg que ocupa la décimo séptima casilla con 18 puntos, en zona de descenso directo.

Bayern Múnich vs. Nurnberg: alineaciones probables

Bayern Múnich : S. Ulreich, J. Boateng, D. Alaba, N. Süle, J. Kimmich, Javi Martínez, Thiago Alcântara, S. Gnabry, K. Coman, Thomas Müller, Rober Lewandowski.



Nurnberg: C. Mathenia, Ewerton, R. Bauer, T. Leibold, L. Mühl, H. Behrens, S. Kerk, P. Erras, E. Löwen, M. Ishak, Matheus Pereira.

Bayern Múnich vs. Nurnberg: fixture Liga Santander

