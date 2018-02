Bayern Munich enfrenta este martes a Paderborn por los cuartos de final de la Copa de Alemania en el Benteler Arena. Los dirigidos por Jupp Heynckes tendrán en principio un enfrentamiento sencillo eante el modesto equipo de tercera división. El partido podrás vivirlo por las pantallas de DirecTV Sports o por la web de Depor.com



Paderborn , que jugó en primera en la campaña 2013-2014, es actualmente segundo en la tercera categoría alemana. Es el único de los ocho cuartofinalistas que no juega en la élite de la Bundesliga.



En la ronda anterior, el Paderborn eliminó a una formación de división superior, el Ingolstadt, de segunda. Mientras que el conjunto bávaro, eliminó en octavos al Borussia Dortmund.



País Hora Perú 12:30 México 11:30 Argentina 14:30 Colombia 12:30 Ecuador 12:30 Chile 14:30

El Paderborn, que jugará como local, eliminó también en su feudo en las anteriores eliminatorias al St. Pauli, al Bochum y al Ingolstadt.



Heynckes, que consiguió el triplete en su etapa anterior con Bayern en 2013, regresó para su cuarta etapa con el equipo después que Carlo Ancelotti fue despedido en septiembre.

Bayern ha sufrido una sola derrota desde entonces, un revés 2-1 ante Borussia Moenchengladbach en noviembre. Los otros 15 partidos han sido victorias.



Los otros enfrentamientos de esta ronda serán Eintracht Fráncfort-Maguncia y Bayer Leverkusen-Werder Bremen.



La final de la DFB Pokal se disputará en el estadio Olímpico de Berlín el 19 de mayo. El campeón de la anterior edición, el Borussia Dortmund, está eliminado.



Bayern Munich vs. Paderborn: posibles alineaciones



Bayern Munich: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Rudy - Müller (c), James - Robben, Coman - Lewandowski



Paderbor: Ratajczak - Vucinovic, Schonlau, Strohdiek (c), Herzenbruch - Krauße - Zolinski, Ritter, Antwi-Adjej - Tietz, Michel