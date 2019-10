¡Enlazados desde el Allianz Arena! Bayern Munich vs. Union Berlin EN VIVO por la Bundesliga 2019 | vía Fox Sports

Bayern Munich y Union Berlin juegan EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports: sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL este sábado las 8:30 a.m. (hora peruana) por la fecha 9 de la Bundesliga 2019 en el estadio Allianz Arena. Tras el último empate ante Ausburgo, los 'bávaros' perdieron las opciones de llegar a la punta en la última jornada, que quedó a manos del Monchengladbach. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Luego de dos fechas consecutivas de la Bundesliga en las que solo sumó un punto, Bayern Munich se reencontró con un triunfo importante por Champions League, a mitad de semana, que sirvió para que el equipo de Nico Kovac recupere confianza y vuelva al torneo local motivado a recuperar el primer lugar.

Bayern Munich y Union Berlin



Bayern Munich vs. Union Berlin: horas en el mundo

Perú 8:30 a.m. | Fox Sports

México 8:30 a.m. |

Ecuador 8:30 a.m. |

Colombia 8:30 a.m. |

Bolivia 9:30 a.m. |

Paraguay 9:30 a.m. |

Venezuela 9:30 a.m. |

Argentina 10:30 a.m. |

Brasil 10:30 a.m. |

Chile 10:30 a.m. |

Uruguay 10:30 a.m. |

España 3:30 p.m. |

Las apuestas ponen como favorito a Bayern Munich que actualmente marcha tercero de la Bundesliga con 15 puntos, uno menos que el líder Borussia Moechengladbach. Mientras que su rival, el Union Berlin (7), se encuentra a un punto de los puestos de descenso.

Si bien la fotografia de la tabla de posiciones muestra a los capitalinos en la parte baja de la tabla, hay que destacar que vienen de un triunfo en la fecha anterior. Un 2-0 contra Freiburg que cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas.

En El Pireo, Grecia, el cuadro muniqués encontró en Robert Lewandowski a su salvador para marcar dos goles claves en la remontada sobre Olympiacos, que se había puesto en ventaja en el primer tiempo. La aparición de 'Lewy' fue vital para que el cuadro bávaro sume tres puntos, en un choque donde Serge Gnabry fue bien controlado por los locales.

Bayern Munich vs. Union Berlin: probables alineaciones

Entonces, si el extremo alemán no aparece, el Bayern Munich tiene que echar mano de otras armas y la más letal es la del polaco que esta vez estuvo bien secundado por Thomas Müller. Ese tridente no se juntará desde el arranque porque el entrenador se la volverá a jugar por Phillipe Coutinho, Ivan Perisic y con Kingsley Coman por Gnabry.

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba; Tolisso, Thiago, Perisic, Coman, Coutinho; Lewandowski.



Union Berlin: Glkiewicz; Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz; Andrich, Gentner, becker, Bütter, Ingvartsen; Andersson.

Bayern Munich vs. Union Berlin | Aquí se jugará el partido

