¡Pizarro regresa al Allianz Arena! Bayern Munich vs. Werder Bremen juegan por la Bundesliga 2019

Bayern Múnich vs. Werder Bremen (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Sports 2 / 8:30 a.m.) se ven las caras por la fecha 30 de la Bundesliga en el Allianz Arena este sábado desde las 8:30 am. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports 2. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Bayern Munich vs. Werder Bremen.



Bayern Múnich vs. Werder Bremen: horas y canales en el mundo



Perú 8:30 am. | Fox Sports 2

México 8:30 am. | Fox Sports

Ecuador 8:30 am. | Fox Sports

Colombia 8:30 am. | Fox Sports

Bolivia 9:30 am. | Tigo Sports

Paraguay 9:30 am. | Fox Sports

Venezuela 9:30 am. | Fox Sports

Brasil 10:30 am. | Fox Sports Brasil

Argentina 10:30 am. | Fox Sports

Chile 10:30 am. | Fox Sports

Uruguay 10:30 am. | Fox Sports

España 2:30 pm. | Movistar+

El Bayern Múnich vs. Werder Bremen tiene muchos ingredientes que lo hacen especial. Primero es la situación del cuadro de Nico Kovac que marcha líder, pero apenas un punto por encima de su más cercano perseguidor Borussia Dortmund. Mientras que los 'Lagartos' marchan séptimos a seis puntos de la zona de Champions League.

A eso hay que agregarle que la visita llevará consigo a la leyenda viva Claudio Pizarro en su plantel quien es reconocido y esperado por los hinchas del Bayern Múnich que recuerdan con cariño el paso del 'Bombardero' por el cuadro muniqués con el que ganó la Champions League.

La gran ausencia en este partido será la del internacional alemán de 35 años Manuel Neuer quien sufrió un desgarro muscular en el gemelo y podría no perderse solo este partido sino también lo que queda de la temporada y el choque ante el Werder por la semifinal de la Copa de Alemania. Su reemplazante será Sven Ulreich.

En el historial de enfrentamientos entre Bayern Múnich vs. Werder Bremen hay amplio margen favorable para los que harán las veces de local que en las últimas 18 presentaciones ante los veriblancos -en todas las competiciones- ganaron siempre.

Es más, en los últimos cinco encuentros en el Allianz Arena, Bayern Múnich anotó 36 tantos al Werder Bremen siendo cuatro goles la cantidad mínima en cada uno de ellos. Una verdadera paternidad.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen será la antesala de la semifinal de la Copa de Alemania. Los verdiblancos quieren meterse en zona de Champions League y, de paso, darle una mano al Borussia Dortmund que intentará darle caza al equipo bávaro.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: probables alineaciones



Bayern Múnich: Ulreich; Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Thiago, Muller, Martínez; Gnabry, Coman, Lewandowski



Werder Bremen: Pavlenka; Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Eggestein, Sahin, Klaasen; Rashica, Osako, Kruse.

