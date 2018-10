Bayern Munich y Wolfsburgo se miden este sábado desde el Volkswagen-Arena por la jornada 8 de la Bundesliga 2018-19. no te lo pierdas. Podrás disfrutar de este vibrante encuentro a través de la señal de FOX Sports a partir de las 8:30 a.m. (hora peruana y mexicana) en toda América Latina,

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Bayern Munich y Wolfsburgo.



Bayern Munich vs. Wolfsburgo: horarios en el mundo

8:30 horas - Perú, Colombia, Ecuador (Fox Sports)

8:30 horas - México (Fox Sports 2)

10:30 horas - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay (Fox Sports)

8:30 horas - Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (Fox Sports 1, UniMás, Univisión Deportes)

15:30 horas - España, Alemania, Francia, Italia



El duelo entre Bayern Munich vs. Wolfsburgo podría ser un punto de quiebre para los dirigidos por Niko Kovac. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias y goles del cotejo.

Bayern Munich inicia ante Wolfsburgo una seguidilla de encuentros fuera de casa, antes de las visitas al AEK, Maguncia y Rodinghausen, con la misión de cortar una mala racha.

Ubicado en la sexta posición de la tabla con 13 puntos, el vigente campeón no encuentra la fórmula bajo la dirección de su nuevo técnico, quien es criticado desde diversos frentes, incluso por sus propios jugadores, y encadena cuatro partidos sin ganar.

"Los resultados no van, es un hecho. Los cuatro últimos partidos no han salido como esperábamos", destacó Kovac en la antesala del encuentro. No obstante, solo cuatro puntos separan al poderoso cuadro 'bávaro' del líder actual: Borussia Dortmund.

"Tuvimos tantas ocasiones en los últimos cuatro partidos que en los siete primeros, la diferencia es que no las marcamos. Solo han cambiado los resultados, la atmósfera del equipo es positiva", añadió el estratega en alusión a los siete triunfos que obtuvo en el inicio de su campaña al mando del Bayern Munich.

Wolfsburgo, en tanto, cayó ante Werder Bremen en su última presentación y marcha noveno en la clasificación con 9 unidades, bajo la dirección de Bruno Labbadia.

Las estadísticas favorecen a Bayern Munich, que se impuso en 12 de sus últimos 14 enfrentamientos frente a su rival de turno.

Bayern Munich vs. Wolfsburgo: posibles alineaciones:

Wolfsburgo: Casteels; William, Knoche, Brooks, Roussillon; Malli, Tisserrand, Arnold; Steffen, Weghorst, Brekalo.

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Martinez; Robben, James, Ribéry; Lewandowski.