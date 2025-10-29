vs. se enfrentan por la ida de 16vos. de final de la . ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, debes conectarse a la señal de ESPN y Disney Plus; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el miércoles 29 de octubre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) y se disputará en el RheinEnergieStadion de Colonia. Puede seguir las incidencias de este partidos en la web de Depor.

Previa Bayern Múnich vs. Colombia por Copa de Alemania. (Video: ESPN / Foto: AP)
