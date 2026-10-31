vs. (2-2) jugaron por la jornada 8 de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se pudo seguir por la señal de ESPN, disponible en diversas cableoperadoras. Disney Plus Premium fue otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 12:30 p.m. en Perú. El compromiso se jugó el sábado 31 de octubre en el Allianz Arena.

Bayern vs. Dortmund por la Bundesliga. (Video: FC Bayern)
Bayern vs. Dortmund por la Bundesliga. (Video: FC Bayern)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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