vs. se enfrentaron por los 32vos. de final de la . ¿Dónde se vio el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se jugó? El partido se disputó este miércoles 2 de setiembre desde las 1:45 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern Múnich vs. Osnabruck por ESPN y Disney+ (Video: FC Bayern)
Bayern Múnich vs. Osnabruck por ESPN y Disney+ (Video: FC Bayern)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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