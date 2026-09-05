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Ver, Bayern vs. Schalke 04 EN VIVO por Bundesliga: transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
Bayern vs. Schalke 04 juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la una fecha más de la Bundesliga. ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y en su plataforma de streaming Disney Plus. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 5 de setiembre en el Allianz Arena. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A las 11:30 a.m. (hora peruana y colombiana). En Argentina comenzó a la 1:30 p.m., mientras que en Brasil será también a la 1:30 p.m.
Bayern vs. Schalke 04 por la Bundesliga con transmisión de ESPN (Video: FC Bayern)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.