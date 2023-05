No cabe duda que el nombre de Jude Bellingham será uno de los que más suene en el próximo mercado de pases. Y es que el futbolista inglés, con contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2025, es pretendido por varios equipos de la élite europea y es posible que esté próximo a dar el gran salto de su carrera. No obstante, son dos los clubes que están mejor posicionados, pero ningulo de ellos ha realizado una oferta formal al cuadro alemán.

Así lo dio a conocer Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, en una entrevista para DAZN. “No es extraño que se divulguen rumores sobre Bellingham, pero no hay novedades, no hay una oferta ni nada que comentar”, señaló el directivo.

Del mismo modo, el dirigente del conjunto ‘Negriamarillo’ señaló que Jude Bellingham “está muy concentrado en el equipo en este momento”, en plena lucha contra el Bayern Múnich para conseguir el título de la Bundesliga.

Tanto el Manchester City como el Real Madrid son los dos equipos que más se han interesado en el inglés, puesto que tienen el músculo económico necesario para hacer frente a su contratación. No obstante, a pesar de que se habló de una oferta de 15 millones de euros anuales en los ‘citizens’ para el jugador, el portal ‘The Athletic’ señala que el equipo de Pep Guardiola aún no ha movido sus fichas.

Borussia Dortmund busca sumar una cifra millonaria

Cabe resaltar que el Borussia Dortmund espera sumar un fuerte ingreso con la salida de su figura. Por este motivo, iniciará una puja, la cual partirá desde los 150 millones de euros para que se hagan con los servicios del jugador.

Mientras tanto, Jude Bellingham seguirá vistiendo los colores del cuadro alemán. Este último domingo, fue uno de los artífices de la abultada victoria ante el Wolfsburgo, triunfo que mantiene a un solo punto por debajo del Bayern Múnich, actual líder de la Bundesliga.





