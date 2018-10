El presidente del Bayern Munich , Uli Hoeness, el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic comparecieron hoy conjuntamente ante la prensa, dando una muestra de unidad ante la crisis actual, y formularon ataques a los críticos del equipo.



"Estamos los tres de acuerdo en que no aceptaremos más ese estilo. Lo que ha habido es un ajuste de cuenta con determinados jugadores", dijo Rummenigge, en referencia a las críticas a los internacionales del Bayern Munich tras la derrota de Alemania ante Holanda.



"No tengo palabras para las cosas que he leído sobre Manuel Neuer. Ha sido cuatro veces Guante de Oro, sobre lo que ha creado dentro del juego es algo que nadie puede discutir", agregó el defensa del meta alemán, duramente criticado por un error contra Holanda.



Conferencia de prensa se llevó a cabo en la sede del Bayern en Alemania.

Rummenigge salió también en defensa de los centrales Jerome Boateng y Mats Hummels, de quienes se dijo que jugaban "un fútbol de viejos".



"La polémica ya parece no conocer límites. Eso vale para los medios, para los expertos y también para expertos que en el pasado han jugado en este club", dijo Rummenigge, en clara referencia a Lothar Matthäus.



También el trato que se le ha dado a Franck Ribery y a Arjen Robben por algunos medios fue calificado por Rummenigge como una falta de respeto.



"Es un día importante para el Bayern Munich porque queremos comunicarles que no vamos a tolerar más eso... Vamos a proteger a nuestros jugadores, a nuestro entrenador y al club", dijo Rummenigge.



"No le echamos la culpa de la crisis a los medios, quien juega mal tiene que aceptar críticas. Pero exigimos una información objetiva", añadió.



Hoeness, por su parte, dijo que suscribía al cien por cien todo lo que había dicho Rummenigge y anunció que el club se presentaría ante la opinión pública "más unido que nunca".



Fuente: EFE