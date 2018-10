El Borussia Dortmund es uno de los equipos que ha sorprendido en el inicio de las cinco grandes ligas de Europa. Con 14 puntos en la tabla de posiciones, el 'Vendaval' es líder de la Bundesliga por encima del mismo Bayern Munich.



Con Reus, Alcácer, Witsel y otros, los hinchas del Dortmund se preguntan cómo estaría hoy conformado el once si no hubiera perdido cracks en cada ventana de fichajes. De lejos destacan nombres como los de Lewandowski, Hummels y Dembélé.



A continuación, la galería del once potencial del Borussia Dortmund con los cracks que se fueron y otros que todavía siguen en el equipo. Un club que podría llevarse la Bundesliga sin problema. Y no solo, también le plantaría cara a los más pintados de la Champions.



Por la fecha 7 de la Bundesliga y con el fin de mantener la punta, el Dortmund chocará este fin de semana ante Augsburgo.