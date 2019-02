De no creer: TV iraní canceló emisión del partido del Bayern por ser arbitrado por una mujer

La de nunca acabar. El duelo del Bayern Munich y el Augsburgo , que se disputó el pasado viernes, ha saltado a la polémica por otro hecho extradeportivo que llega desde Irán. De acuerdo a distintos medios iraníes, el canal de televisión IRIB, la cadena estatal del país islámico, canceló la retransmisión de aquel encuentro por haber sido arbitrado por una mujer.



El triunfo 'bávaro' por 3 a 2 fue arbitrado por Bibiana Steinhaus, lo cual llevó a dicha cadena de televisión a cancelar la transmisión al momento de enterarse de que la juez iba a ser del género femenino, ya que está prohibido mostrar mujeres en televisión que dejen al descubierto partes de su cuerpo.



Aun así, no es la primera vez que ocurren estos hechos en Irán, pues también han dejado de transmitir sorteos o ceremonias de grandes eventos deportivos por el mismo hecho.



Y no solo en eventos deportivos, por ejemplo también en el cine se censuran las escenas de este tipo.



Los aficionados iraníes siempre reaccionan con enfado ante estas medidas, pero los influyentes religiosos no ceden en sus criterios.