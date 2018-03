Poco más de cinco meses después de fichar por el Colonia , por fin, Claudio Pizarro pudo gritar su primer gol oficial con su club. Aunque no sirvió de mucho, puesto que las 'Cabras montesas' perdieron (3-2) el choque ante el Stuttgart, fue un envión anímico para el 'Bombadero de los Andes', el máximo artillero extranjero en la historia de la Bundesliga.

Han pasado ya algunos días de aquel acontecimiento protagonizado de Claudio Pizarro , y los elogios no cesan para el jugador que ha marcado goles en las últimas 20 recientes temporadas de la Bundesliga. Esta vez, Armin Veh, director deportivo de Colonia, tomó la palabra.

"Después de su gran partido -ante el Stuttgart- puedo imaginármelo saliendo de inicio en Bremen", señaló el dirigente para la página oficial de la Bundesliga. Veh calificó la actuación de Claudio Pizarro el pasado fin de semana de "asombrosa" teniendo en cuenta su edad. También, añadió: "Antes, con 39 años, uno jugaba de líbero, pero hoy, jugar tan arriba a esa edad, y con esa intensidad, es extraordinario".



A las motivadoras palabras de Veh, se sumó las del entrenador Stefan Ruthenbeck, que dejó la puerta abierta para la titularidad Claudio Pizarro el próximo lunes ante su ex, Werder Bremen. "Ante el Stuttgart tenía sentido que jugase, porque es un jugador acostumbrado a un fútbol de posesión. El Werder Bremen es un rival distinto, más ofensivo, pero eso no significa que no vaya a salir de inicio. Es una buena idea dejarlo jugar de nuevo en Bremen", señaló.

Claudo Pizarro jugó su segundo encuentro como titular con la camiseta del Colonia, más de tres meses después desde que lo hiciera ante el Hertha de Berlín (2-0). Desde entonces, Pizarro había tenido tres apariciones con muy escasos minutos de juego. El técnico Stefan Ruthenbeck decidió darle la oportunidad ante el Stuttgart (3-2), y aunque su equipo no venció, el histórico goleador no defraudó.