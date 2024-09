Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, dos reconocidos jugadores peruanos que también han utilizado la camiseta de la selección peruana han anunciado que pronto van a inaugurar centros comerciales. Ambos malls se ubicarán en Lima, aunque en diferentes distritos de la capital; sin embargo, estarán muy cerca. ¿Pero en qué zonas exactamente? A continuación, te contamos más sobre estos negocios liderados por los exfutbolistas.

Jefferson Farfán

¿Dónde se ubica el centro comercial de Jefferson Farfán?

El mall del “Diez” está localizado en kilómetro 40 de la Panamericana Sur (límite de Lurín y Punta Hermosa). De acuerdo al exjugador de fútbol, la inauguración será n diciembre del 2024 y se llamará KM40. Hasta el momento se sabe que será de 3 pisos y contará con 200 tiendas aproximadamente.

El centro comercial desea convertirse en un lugar que las personas que viven en la zona y aquellos que están de paso se animen a visitarlo para realizar sus comprar o simplemente pasar un momento alegre mientras realizan su trayecto hacia la playa u otros lugares que están alrededor.

¿Qué ha dicho Jefferson Farfán sobre KM 40?

“Fue gracias a mi madre, en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, indicó Jefferson.

¿En qué año se retiró Jefferson Farfán del fútbol?

El exjugador de fútbol anunció su retiro en diciembre del 2022 tras 21 años de carrera deportiva y haber participado en un Mundial junto a la selección peruana.

Claudio Pizarro

¿Dónde se ubica el centro comercial de Claudio Pizarro?

El reconocido jugador también tendrá su propio mall, el cual actualmente se encuentra en construcción y estaría ubicado muy cerca al centro comercial de Jefferson Farfán. Y es que se ubica el kilómetro 42 de la Panamericana Sur en el Boulevard Punta Hermosa, el cual será inaugurado en los próximos meses.

Aunque a diferencia de Farfán y de acuerdo a Gabriel Calvo, Claudio Pizarro no sería el dueño total, si no que es uno de los accionistas porque el proyecto es del grupo chileno Algeciras. La inauguración de mall todavía no tiene fecha, pero se conoce que una de las tiendas confirmadas es Tottus.

¿Qué ha dicho Claudio Pizarro sobre Boulevard Punta Hermosa?

El exjugador no ha comentado mucho al respecto, pero probablemente eso cambio en los próximos meses porque el establecimiento se encuentra en construcción y pronto ya será inaugurado.

¿En qué año Claudio Pizarro se retiró del fútbol?

Pizarro dejó este deporte en julio del 2020, cuando tomó la decisión era parte del equipo el Werder Bremen. En marzo del 2016, Claudio jugó su último partido en la selección peruana.

