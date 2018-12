Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia. Lo ha ganado todo a nivel de clubes y logrado cosas importantes con Portugal. Aun así, no es un futbolista que le quite el sueño al Bayern Munich. Así lo ha revelado el presidente del club, Uli Hoeness, en una entrevista con el diario 'Bild'.



El máximo dirigente del club alemán afirmó que si hubiese tenido la oportunidad de fichar a Cristiano Ronaldo, no habría pagado los 100 millones de euros que el Real Madrid puso como cláusula y que la Juventus sí se animó a gastar. ¿El motivo? La edad del portugués.



"Tiene 33 años y nos habría costado 100 millones de euros. Lo habríamos hecho con los ojos cerrados por esa cantidad si tuviese 24 años”, dijo el presidente del Bayern Munich insinuando que la eficacia de Cristiano Ronaldo no iba a ser la misma de antes.

Sin embargo, el delantero portugués ha decidido contradecirlo. Y es que Cristiano Ronaldo, en los 18 partidos que ha disputado entre Serie A y Champions League, ha marcado 11 goles y repartió siete asistencias. El portugués está más vigente que nunca y en Bayern Munich quizá se están arrepintiendo.