Luis Díaz. (Foto: Getty Images)
Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 27 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para viernes 6 de marzo desde las 2:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Bayern vs. Borussia Mönchengladbach juegan por la Bundesliga. (Video: Bayern Múnich)
Bayern vs. Borussia Mönchengladbach juegan por la Bundesliga. (Video: Bayern Múnich)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS