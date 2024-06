Conoce todo lo que necesitas saber para uno de los eventos más esperado: el duelo inaugural de la Eurocopa 2024 entre las selecciones de Alemania y Escocia. Este emocionante encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio en el estadio Allianz Arena. La gran expectativa de los seguidores del deporte rey por el inicio del torneo y la oportunidad de ver a estos cuadros en acción hacen esencial conocer todos los detalles del compromiso. A continuación, te proporcionamos información sobre los horarios, canales de transmisión y cómo puedes seguir el partido.

Este emocionante cotejo inicial no solo dará comienzo al torneo, sino que también se engalanará con una ceremonia de apertura repleta de actuaciones de renombrados artistas del panorama musical. Adicionalmente, se celebrará un sentido homenaje a Franz Beckenbauer, icono futbolístico mundial, quien falleció el 7 de enero, agregando un momento de profunda reverencia y memoria a la festividad.

Alemania llega tras concluir su serie de amistosos internacionales con un saldo favorable: triunfos sobre Francia, Países Bajos y Grecia, y un empate frente a Ucrania, posicionándolos como líderes potenciales del grupo A, donde también se encuentran Hungría y Suiza. Esta disputa será el inicio de la despedida del balompié de Toni Kroos, de los campos de juego, una leyenda del mediocampo teutón.

De otro lado, bajo los tres palos, el veterano guardameta Manuel Neuer contará con el respaldo de Antonio Rüdiger, pilar de la defensa. Sin embargo, la amenaza más fuerte de esta escuadra radica en su línea de ataque, con İlkay Gündoğan desempeñando un papel clave al conectar con astros como Florian Wirtz, Kai Havertz y Jamal Musiala.

En la vereda del frente, Escocia, reconocida por su sólida defensa, acumuló dos derrotas, ante Países Bajos e Irlanda del Norte, un empate contra Finlandia y una victoria frente a Gibraltar. John McGinn sobresale como líder defensivo, mientras que la presencia de Scott McTominay, una figura trascendental del plantel, pende de un hilo por dolencias en la rodilla.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Escocia?

El Alemania vs. Escocia, en el partido inaugural de la Eurocopa 2024 se jugará este viernes 14 de junio. A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

¿En qué canales TV ver Alemania vs. Escocia?

El emocionante encuentro entre Alemania vs. Escocia por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, no olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa de este emocionante encuentro, con las mejores incidencias y análisis. ¡No te lo pierdas!

¿Dónde jugarán en Alemania vs. Escocia?





