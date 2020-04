Erling Haaland es la sensación del momento en el fútbol europeo. Su gran olfato goleador con solo 19 años ha dejado impresionado a muchos. De hecho, el noruego es lo mejor que le ha podido pasar al Borussia Dortmund en este 2020, tras haber anotado 12 goles en 11 partidos de la Bundesliga y Champions League con los negriamarillos.

En una reciente entrevista para ‘FourFourTwo’, Haaland no duda en confesarse y evidencia su necesidad de convertir en cada encuentro que disputa. “Soy adicto a marcar goles”, asegura. Además, el joven delantero bromea y afirma: “sé que el diablo estará celoso de mí toda la vida”.

Así, el noruego recordó sus primeros partidos con el Dortmund, en los que anotó cuantiosos goles con mucha facilidad. De hecho, tuvo un debut envidiable al marcar un hat trick en solo 23 minutos. “No me sorprendió marcar tantos goles, porque he estado haciendo esto toda mi vida. Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han ido rápido. ¡Me gusta esa velocidad”, expresa.

Para ello, Haaland tuvo como referentes a muchos cracks goleadores y uno de ellos fue Zlatan Ibrahimovic, a quien elogió en la entrevista. “Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y solo marca goles, desde el primer segundo”, aclara.

El noruego continuó con los halagos y se animó a compararse con el delantero sueco. “Ambos somos delanteros y ambos somos altos. Pero tenemos un juego diferente. Es difícil compararnos. Soy quien soy. No he hablado con él, pero veremos qué nos depara el futuro”, agrega.

Sobre su presente en el Dortmund, Haaland aseguró que se siente muy cómodo ahí. “Había visto el muro amarillo antes, pero me mostraron todo lo que los seguidores pueden hacer aquí. Tuve un muy buen presentimiento desde el primer momento, y por eso estoy aquí. Me gustó todo el club, la historia, las personas en el club y cómo lo manejan. Decidimos que Dortmund era la mejor opción. Y lo es”, confirma.

Por último, el delantero de 19 años también se pronunció sobre los intereses que tienen otros grandes clubes en ficharle. “No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien”, sentencia.