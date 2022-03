Nuevo contratiempo para el delantero noruego, que ha regresado a Alemania tras el parón FIFA con una nueva lesión, que aunque no es de gravedad, sí ha generado el enojo del técnico del Borussia Dortmund. Erling Haaland anotó dos tantos de la goleada de Noruega sobre Armenia el último martes, pero la noticia fue una terrible entrada contra el delantero que le ha dejado el “pie azul”, según dijo el estratega del cuadro alemán Marco Rose.

El Dortmund tendrá competencia este sábado por la Bundesliga frente al Leipzig, y la presencia de Haaland es duda. El pánico se ha desatado en el Signal Iduna Park, pues el ‘Cyborg’ ya se ha perdido esta temporada 16 partidos de 39, y ha tenido que ser suplente en otros cuatro por venir de lesión.

“Su participación es muy cuestionable, para ser honesto. Se torció el tobillo por completo, tiene el pie hinchado, grueso y azul. Cualquiera que haya visto la imagen fija sabe que fue bastante traumático”, dijo Rose.

“Todo el mundo ha visto la entrada. Te puedes imaginar que tenemos un trauma más fuerte ahí de lo previsto. Erling siempre es alguien muy optimista sobre este tipo de situaciones. Pero la cosa está completamente torcida. Erling realmente quiere estar disponible, pero tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas hoy y mañana”, sentenció el técnico.

(Foto: Twitter)

“Nadie ha preguntado por Haaland”

El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, asegura que “nadie” se ha dirigido al club para presentar una oferta por su estrella, el delantero noruego Erling Haaland, cuya marcha no le produciría tampoco un quebradero de cabeza.

“Actualmente no sabemos nada concreto ni del lado del jugador ni nadie se ha dirigido a nosotros”, dijo Watzke a la revista ‘Sport Bild’ en una entrevista publicada este miércoles sobre el futuro del jugador, codiciado por los grandes clubes europeos.

En este sentido, el directivo no descarta que el delantero de 21 años se pueda quedar, pero no escondió que no pueden “competir económicamente si llega el Manchester City”, que sería uno de los más interesados junto al FC Barcelona y el Real Madrid.





