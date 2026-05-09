Desde , vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por el Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 9 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs Huracán por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs Huracán por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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