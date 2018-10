Arturo Vidal no sonríe en Barcelona y parece que tampoco lo hará en Múnich. Quizás en el equipo bávaro haya gratos recuerdos cuando fue titular indiscutible en el cuadro muniqués, pero seguro el último seguro que tendrá de esa ciudad no sea algo bueno. El mediocampista de la Selección de Chile tendrá que pagar una fuerte multa por un altercado del año pasado cuando aún vestía la camiseta bávaro. Pasado de copas generó todo un revuelo.



Vidal, que hoy se fue de Querétaro rumbo a los entrenamientos del Barcelona, tendrá que pagar 800 mil de euros de multa por una pelea en una discoteca en Múnich. La pelea que protagonizó en la discoteca Crown’s de la ciudad alemana el 16 de setiembre del 2017 tuvo que ser atendida con mesura por la justicia de la ciudad de Múnich. En principio se le había demandado con 10 años de cárcel, pero finalmente tendrá que pagar dinero.



Al igual que el ‘Rey’ Arturo, como se le conoce en el mundo del fútbol, su hermano Sandrino fue condenado con una multa de 20 mil euros y su suegro con una de 41 mil. Igual, para el mediocampista chileno no es una suma que afecte mucho a su billetera.



Los hechos habrían tenido lugar tras el Bayern-Mainz (4-0), en la zona VIP ddel local y después de participar en la Oktoberfest. Vidal habría golpeado a una persona con una botella de vodka en la cabeza después de provocar varios altercados, de subirse en las mesas y de encararse con los guardias de seguridad, según varias informaciones y según habrían probado las imágenes de seguridad del local.