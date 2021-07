Lo rechazó precisamente por aceptar la oferta del FC Barcelona, pero como dice el dicho: todos vuelven. Y en este caso es el Bayern Munich es el que vuelve a escena por un viejo anhelo, Sergiño Dest. El club alemán quiere aprovechar la necesidad del club azulgrana por liberar masa salarial para cuadrar la renovación de Lionel Messi y se ha lanzado por el lateral estadounidense.

Según una información de ‘RAC 1’, el club bávaro habría contactado con el Barça para pulsar su disponibilidad a desprenderse de uno de los tres laterales derechos que tiene en su plantilla: Sergiño Dest, Sergi Roberto y Emerson Royal. el favorito es el que llegó desde el Ajax la temporada pasada.

Con picos de irregularidad, Dest ha aumentado su valor de mercado que ha pasado de 20 a 30 millones tras su primera campaña en el Camp Nou. Y por eso que el club azulgrana piensa en la opción de desprenderse del futbolista.

Sin embargo, Dest es uno de los casi fijos para Ronald Koeman. Con el neerlandés, el lateral acabó jugando 44 de los 68 partidos oficiales disputados por el FC Barcelona en su primera campaña como blaugrana, 33 de ellos como titular.

Y esta temporada está dispuesto a consolidarse como azulgrana. Y la mejor prueba de ello fue que se presentó a la pretemporada del Barcelona con varios días de anticipación, culminando antes sus vacaciones.

Rechazó al Bayern la temporada pasada

Cabe resaltar que el Bayern Munich tenía casi hecho el fichaje de Sergiño Dest, pero el club azulgrana apareció en escena y para el jugador fue imposible decirle ‘no’ a los culés, como él mismo explicó cuando llegó al Camp Nou.

“No fue fácil (rechazar al Bayern), pero este es el club de mis sueños. Por eso elegí al Barça. No estaba nervioso en absoluto, solo estaba listo y feliz de jugar. Si estuviera nervioso, no debería venir al Barça. Para mí es el momento de demostrar lo que tengo, intentar dar lo mejor de mí y ayudar al equipo”, comentó el lateral de 20 años.





