Cristiano Ronaldo no puede dejar de hacer noticia. Esta vez, el crack portugués se encuentra en la mira de los reflectores luego de la misteriosa publicación que ha hecho en su cuenta oficial de Instagram. En medio de los rumores que apuntan que podría no seguir en la Juventus para la temporada 2021-22, el de Funchal ha colgado una fotografía en la que se luce con uno de sus costosos vehículos y un elegante traje azul. Como era de esperarse, la imagen no ha tardado en volverse viral en las redes sociales.

“El día de la decisión”, escribió Cristiano Ronaldo como leyenda de la fotografía que publica en las primeras horas del domingo. Para muchos de sus fans, que siguen en ascuas por saber en qué club seguirá su carrera, se trata del anticipo de un importante anuncio. Y podría ser nada menos que la confirmación de que seguirá jugando en Turín.

De acuerdo a la ‘Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo, quien viene de participar en la Eurocopa, ha comunicado a los altos mandos de la Juventus que quiere seguir siendo ‘bianconero’ por toda la temporada 2021-22. El portugués está ansioso por volver a los entrenamientos que ya comenzaron esta semana.

La publicación de Cristiano Ronaldo que es un viral en redes sociales.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para la directiva ha sido muy firme, tanto que en la Juventus ya estarían pensando en iniciar las conversaciones para prolongar el contrato del portugués por una temporada más. El actual vínculo del luso termina el 30 de junio de 2022.

De esta manera, se confirman las buenas sensaciones de la Juventus sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo. En Turín siempre estuvieron confiados en seguir contando con el ‘7′ a pesar de los rumores de su partida.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus desde el Real Madrid en el mercado de fichajes de verano de 2018 por 100 millones de euros.





