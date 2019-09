La advertencia de Bayern Munich si Ter Stegen es titular en Alemania: "No les cederíamos a ningún jugador"

► "Demasiados viajes": Gerard Piqué culpa a la pretemporada del mal inicio del Barcelona



La polémica entreMarc-André Ter Stegen y Manuel Neuer parece nunca acabar. El portero del Barcelona , nominado al último FIFA The Best, la pasa mal cada vez que es convocado a la Selección de Alemania debido a que tiene pocos minutos.El portero del Bayern Munich es el favorito de Joachim Löw a pesar de no vivir su mejor momento.

"Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí", reveló el azulgrana en una entrevista a T-online.



Las declaraciones de Ter Stegen indignaron al Bayern Munich, club de Neuer que creen que "ha dañado la reputación de un deportista impecable como es Manuel". No están de acuerdo con el pedido del jugador del Barza y este martes colocaron una advertencia.

"No aceptaremos que haya un cambio (en la portería). Antes de que eso ocurra dejaremos de ceder jugadores a la selección", dijo Uli Hoeness, presidente del club bávaro, en declaraciones que publica hoy la revista "Sport Bild"

Para Hoeness, Löw y la Federación Alemana del fútbol deben "sentar en un rincón" a Ter Stegen y decirle con claridad que no pude hacer este tipo de declaraciones públicas.

Oliver Bierhoff, manager de la Selección Alemana, dijo que no le preocupan las amenazas de Hoeness y recordó que "un club está obligado por los estatutos de la FIFA a ceder jugadores".

Sobre la posibilidad que converse con Löw, Hoeness explicó: "El registra en todo caso lo que decimos y ya debe tener las orejas rojas".

Neuer no se ha quedado callado

En unas declaraciones recientes, Neuer respondió a unas palabras del guardameta del Barcelona y le sugirió pensar más en el bien del grupo. Ter Stegen no es feliz estando en la banca sabiendo que su desempeño está por muy encima que el portero del Bayern.



" Hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho, pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", señaló Neuer el último fin de semana.



