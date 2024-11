La Selección Peruana atraviesa un momento complicado en las Eliminatorias al Mundial 2026. Últimos en la tabla, con una sola victoria, cuatro empates y siete derrota, el presente es bastante sombrío. Sin embargo, el futuro podría ser distinto. Y es que, aunque los resultados actuales no reflejan optimismo, una nueva generación de futbolistas sueña tomar la posta, con jóvenes talentos que comienzan a destacar en ligas europeas. Y uno de esos nombres que está generando grandes expectativas es el de Felipe Chávez, jugador peruano de 17 años que ha comenzado a brillar en el Bayern Munich Sub 19.

Esta sábado, Chávez dio otro paso importante en su prometedora carrera al llevarse los focos en la fecha 13 de la liga juvenil de Alemania (DFB Youth League). Esto tras anotar un gol y repartir cinco asistencias en la victoria del cuadro bávaro Sub 19 ante Ingolstadt por 6-0, participando en todas las anotaciones. El peruano convirtió el tercero del marcador y repartió pases gol al resto de sus compañeros (Simon Zols 24′, Tim Binder 30′, Paul Scholl 58′, Sadiki Chemwor 65′ y Michael Scott 72′).

Felipe Chávez anotó el 3-0 a los 37′ luego de meterse al área por la izquierda y sacar un remate cruzado potente. Su destacada actuación no solo fue elogiada no solo por las redes del club, también por su propio entrenador. “Quiero felicitar a Chávez, que jugó un partido excepcional con cinco asistencias y un gol”, dijo Peter Gaydarov, DT del cuadro bávaro Sub 19, que además marcha líder en la competición de manera invicta con 35 puntos.

Bayern Múnich Sub 19 destacó el partido de Felipe Chávez.

Felipe Chávez, el prodigio del Bayern Múnich

Nacido el 10 de abril de 2007 en Augsburg, Alemania, Chávez ha comenzado a captar la atención de muchos con apenas 17 años. El joven actúa como volante creativo en la Sub 19 del Bayern Múnich y su desempeño en los últimos meses ha sido nada menos que espectacular. Y hoy le tocó jugar la Copa Alemania juvenil.

Cabe destacar que durante el 2023-2024, con el Bayern Sub 17, Chávez mostró un desempeño sobresaliente: participó en 20 partidos, anotando 11 goles y brindando tres asistencias. Con estos números ayudó a su equipo a ocupar el tercer lugar en la B-Junioren-Bundesliga).

¿En el radar de la Selección Peruana de mayores?

Felipe Chávez ha sido parte del proceso de la Selección Peruana sub-20, bajo la dirección de José ‘Chemo’ del Solar. Participó en los amistosos contra Costa Rica en mayo de 2024, aunque no pudo asistir al último microciclo, debido a su compromiso con la pretemporada del Bayern Sub 19.

Su inclusión en la selección mayor de Perú no solo sería una apuesta por el futuro, sino también un mensaje claro de renovación y confianza en la juventud. Su habilidad para crear jugadas, su visión del campo y su capacidad para manejar ambas piernas son cualidades que podrían aportar frescura y dinamismo al medio campo peruano, un área que ha mostrado carencias en los últimos partidos.

El perfil de Felipe Chávez

FELIPE CHÁVEZ Nombre completo Felipe Marlon Chávez Fischer Fecha de nacimiento 10/04/2007 (17) Lugar de nacimiento Augsburgo (Alemania) Estatura 1.71 metros Posición Volante ofensivo y extremos por ambas bandas Pie Ambidiestro Club actual FC Bayern Munich U19 Fichado 01/07/2024 Contrato hasta 30/06/2025 Proveedor Puma

TE PUEDE INTERESAR