Ya no lo quieren: club top europeo se bajó de la pelea por Adrien Rabiot para 2019-20

Sigue la novela por conocer a dónde irá Adrien Rabiot en el próximo mercado de fichajes para la próxima temporada. Barcelona era el club que estaba mejor posicionado para hacerse con los servicios del volante francés, pero las demandas su madre y representante hicieron que se enfriara un poco la negociación.

Ahora, en Alemania se informa de un cuadro top que se bajó de la puja de Adrien Rabiot. Se trata nada más y nada menos que del Bayern Munich, según reporta este jueves la conocida revista Kicker.

Incluso, en su momento desde el Bayern apuntaron que "Rabiot es un jugador interesante, pero decidieron tirar la toalla por su traspaso. ¿Qué hizo que desde la tienda bávara deciden ya no contratarlo?

El citado medio menciona que las altas pretensiones económicas del mediocampista parisino (ganar cerca de 12 millones de euros al año) y su entorno hicieron que desistan en ir a por él.

Por otra parte, Adrien Rabiot no juega en el PSG debido a que no quiere firmar su renovación de contrato que vence a fin de campaña. No fue incluido en la lista del duelo ante Manchester United por la ida de octavos de final de la Champions League.