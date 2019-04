Vuelve: Oliver Kahn regresa al Bayern Munich para tomar tremendo puesto dirigencial

Regresa el hijo pródigo de la tienda bávara. Volcánico y autoritario, el exportero del Bayern Munich, Oliver Kahn , tomará en 2021 la cabeza del club bávaro en el que forjó su leyenda. Un hábito que parece hecho a medida para una personalidad especialista de las invectivas.



Cualquier otro club europeo habría reflexionado dos veces antes de confiar la presidencia en un personaje tan impulsivo como Oliver Kahn , a veces violento y que ha hecho de las declaraciones altisonantes una marca de fábrica a lo largo de una carrera repleta de récords y trofeos. Pero no Bayern Munich , donde culturalmente se asume que el patrón puede inmiscuirse regularmente en el día a día del club para meter en cintura a jugadores y entrenadores cuando los resultados no están a la altura del equipo que ha sido 28 veces campeón de la Bundesliga.

" La idea es que Kahn me suceda y que yo le facilite la toma de funciones" como presidente del consejo, confirmó el domingo Karl-Heinz Rummenigge, que habrá estado dos décadas como hombre fuerte del Bayern y cuyo contrato expira en 2021.



El también ex portero de la Selección de Alemania está a punto de cumplir 50 años y no ha ejercido nunca como entrenador, pero cuenta como aval sus 557 partidos en Bundesliga y un palmarés en el que no falta ningún título de clubes: ocho Bundesligas, seis Copas de Alemania, una Champions League (2001) y una Copa de la UEFA (1996).

Incluso en su propio país, la arrogancia de Oliver Kahn le ha convertido en un personaje tan imprescindible como polémico, a menudo insultado en los estadios, donde se le ha llegado a lanzar una piel de plátano, consecuencia de una comparación con un gorila durante un programa de televisión. Este carácter le ha comportado múltiples apodos: desde 'Vol-Kahn' por su temperamento explosivo, 'King Kahn' por su rendimiento bajo los palos o 'Kahn el bárbaro' por su estilo, como cuando salió a detener un avance rival con la pierna a la altura de la cabeza del delantero.



(Fuente: AFP)

► Aparece un 'clon futbolista' de Cristiano en Irak y se hace más que famoso

► "Estoy orgulloso de ser negro": Sterling pide acabar con el racismo

► Alianza: Godoy no estará ante River Plate por lesión

► "Russo habló en el vestuario con Riojas y Godoy"

► Revisa la tabla de posiciones de la Bundesliga 2018-19