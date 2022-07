Robert Lewandowski tiene un solo objetivo esta temporada: dejar Bayern Munich. El polaco ya le dejó claro a la directiva bávara que su futuro está fuera del equipo; sin embargo, ellos no piensan dejarlo ir con tanta facilidad. Lucharán hasta donde puedan para retenerlo.

Barcelona es el club que mayor interés tiene por contar con el delantero. Xavi Hernández, antes de finalizar el ‘año futbolístico’ pasado, le explicó a Joan Laporta que el exBorussia Dortmund es el indicado para reforzar la zona de ataque, pero, desde Alemania, ya le dijeron que ‘no’ en más de una oportunidad.

Bayern sabe que quedarse con el futbolista por un tiempo más será complicado; por ello, ya se encuentran trabajando en su reemplazante. Según informan medios europeos, los altos mandos ya manejan nombres e incluso ya tendrían al elegido.

‘Corriere dello Sport’ explicó este lunes que los bávaros ya se han puesto manos a la obra y eligieron a Victor Osimhen como su próxima contratación. El nigeriano tiene contrato con Napoli hasta el 2025, pero podrían terminar con él por una importante cifra.

Los italianos no tienen en mente venderlo, aunque no lo consideran intransferible. Si llega una oferta podrían conversar. Claro está que su valor no bajará los 110 millones de euros.

El dinero no será un problema para Bayern Munich, que además de contar con una economía estable, recibirá cerca de 50 millones de euros por la venta de ‘Lewa’.

Victor Osimhen juega en Napoli de Italia. (Foto: Agencias)

