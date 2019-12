Se trata de una pieza de recambio en Dortmund y con la llegada de Haaland, todo haría indicar que Paco Alcácer debe buscarse equipo en el mercado de fichajes de invierno. El delantero español no tiene malos números en la Bundesliga, simplemente no es el gusto total del técnico Lucien Favre, por lo que el ex Barcelona puede preparar maletas para regresar a España.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone se encuentra interesado en un atacante para mejorar su producción goleadora para este último tramo de la temporada. Uno de los jugadores en mente por la directiva colchonera es Edinson Cavani, mientras que el segundo es el mismo Paco Alcácer, de 26 años y con cinco goles marcados en 13 encuentros oficiales.

Los 18 tantos en 26 encuentros en la Liga Alemana no han sido suficientes para los teutones, que dejarían ir al español por una buena oferta de parte del equipo del ‘Cholo’. Favre prefiere jugar con Hazard, Sancho y Marco Reus como tridente de ataque, dejando de lado a Alcácer para que juegue los últimos minutos en cada duelo del Dortmund.

Haaland al Borussia Dortmund

Erling Haaland llegó al Borussia Dortmund a cambio de 22 millones de euros en un contrato hasta el 2024. Con 19 años de edad, el noruego era del interés de varios equipos en el ‘Viejo Continente’, como lo eran la Juventus, Real Madrid y hasta Manchester City.

Haaland ha marcado 24 goles en la presente temporada: 16 en la Liga de Noruega y otros ocho en la Champions League. Simplemente es letal en el área de juego.

