No se guardó nada: la bronca de Renato Sanches con el Bayern Munich por jugar solo cinco minutos

Renato Sanches explotó después de jugar solo cinco minutos con el Bayern Munich (empate 2-2 ante Hertha Berlín). El luso sustituyó a Thomas Müller (85’) en el compromiso que marcó el debut en la nueva temporada de la Bundesliga.

“Estoy triste”, afirmó el portugués en declaraciones al canal alemán Sport1. “No estoy enfadado, pero esta situación no es buena para mí. Es la segunda vez que pido salir y no me dejan”, añadió el futbolista de 21 años.

“Jugar cinco minutos no es suficiente para mí”, explicó Renato Sanches, quien se incorporó al Bayern Munich en la temporada 2016-17, después de estrenarse como profesional en el Benfica de su país.

De otro lado, Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la entidad alemana, se enteró de las palabras del Golden Boy 2016. “Sería bueno que se calmase porque no saldrá del club”, respondió el titular de los ‘bávaros’.

