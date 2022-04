Pese a proponer un fútbol totalmente ofensivo, el Bayern Múnich no pudo superar en su casa al Villarreal y quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Ante ello, la directiva del conjunto bávaro se ve en la urgencia de hacer ciertos cambios en el plantel, teniendo algunos nombres sobre la mesa para reforzar al plantel en la próxima temporada. Uno de ellos es Erling Haaland, actual delantero del Borussia Dortmund, que está voceado a ser el gran protagonista del mercado de pases de verano.

La dirección deportiva del cuadro bávaro tendrá que lidiar con más problemas que de costumbre. Ante la salida de Niklas Süle, que se sumará a los ‘negriamarillos’ como agente libre, hay que sumarle la situación con Thomas Müller, Manuel Neuer y Robert Lewandowsk, todos con su contrato finalizando en 2023. Pero, el caso más preocupante es el del atacante polaco, que tendría todo encaminado para arribar al FC Barcelona.

Así, en caso el ariete termine cambiando Múnich por la Ciudad Condal, en el Allianz Arena ya tendrían elegido a su sustituto. Y es que, tal y como señala Jan Aage Fjørtoft, periodista y persona cercana a la familia de Erling Haaland, el delantero estaría en la lista de objetivos del ‘Gigante de Baviera’ para reforzar la línea ofensiva.

Además, según el diario Bild, en el cuadro muniqués también se han planteado que el polaco agote su contrato hasta 2023, dejándole salir gratis al final del próximo curso. Eso sí, este plan complicaría la llegada del internacional noruego, puesto que “el gran riesgo de la estrategia del Bayern es que podrían no conseguir a Haaland (donde tienen la oportunidad de un forastero) y quedarse este verano con un Lewandowski muy molesto”.

La cifra que pide el Bayern por el fichaje de Lewandowski

Gianluca di Marzio, periodista especializado en la ventana de traspasos, advirtió que los bávaros pedirán a los catalanes entre 70 y 80 millones de euros. Se trata de una cifra que se aleja mucho de lo que tenía pensado el presidente del club, Joan Laporta, puesto que confiaba conversar con 30 ‘kilos’ como punto de partida.

Asimismo, el mandamás del elenco de la Ciudad Condal y sus allegados ya han confirmado en varias entrevistas que no piensan perder la cabeza por ningún futbolista. Dicho esto, en caso los germanos no reduzcan sus pretensiones, no habrá progresos para que el polaco se ponga bajo las órdenes de Xavi en la próxima temporada.

Fabrizio Romano, otro periodista especializado en estos menesteres del fútbol mundial, también ofreció una actualización de la operación. A través de su perfil de Twitter, señaló que, si el Bayern no le ofrece tres años más de contrato, Lewandowski no aceptará quedarse y buscará salir a como dé lugar en este mercado de verano.





