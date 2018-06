Para un club tan grande como el Bayern Munich , la temporada 2017-18 no fue del todo buena. Cayó en semifinales de Champions y no pudo revalidar el título de la Copa Alemana. Es por eso que la directiva 'bávara', según el diario 'Bild', prepara una brutal purga de cara al nuevo curso. Y es el chileno Arturo Vidal quien lidera la lista negra.



De acuerdo a la citada fuente, el volante sudamericano no entra en los planes de Niko Kovac y aunque tiene contrato hasta el 2019, el Bayern Munich prefiere ponerlo en el mercado para recuperar algo de lo que invirtió en su fichaje en 2015. El Napoli suena como uno de los posibles destino del 'Rey'.



Arturo Vidal sería castigado por una pelea del año pasado dentro de una discoteca (Foto: Getty Images). Arturo Vidal en la lista negra del Bayern. (Foto: Getty Images).

Otro crack que podría decir adiós en este verano es nada menos que Robert Lewandowski . No por decisión del Bayern Munich , sino porque tiene intenciones de cambiar de aires, tal como ha explicado su agente en los últimos días. De inmediato, su futuro ha sido vinculado al Real Madrid.

La lista de las posibles cinco bajas del Bayern Munich para el 2018-19 la completan tres jugadores que no estarían contentos en el club. Siempre según 'Bild', por ejemplo, Thiago Alcántara no se siente valorado en por la institución y ¿podría regresar al Barcelona?



Por el camino de Alcántara también se encuentra Bernat. El español ha jugado muy poco en las últimas temporadas y tanto jugador como club estarían en búsqueda de una solución favorable para ambos. Finalmente, Jerome Boateng dejaría de ser el central por mala sintonía con el club.