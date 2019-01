James Rodríguez no entrena con el Bayern y se habla de su ¡salida inmediata!

No se encuentra gusto con la cantidad de minutos que goza en la actual temporada y la directiva del Bayern Munich tampoco disfruta mucho del juego de él. James Rodríguez , quien culmina su vínculo con los bávaros a final de temporada, aumenta los rumores de una salida antes de tiempo al no entrenarse en la práctica de este martes al mando de Nico Kovac. Bayern le ha dado un día de descanso más y a nueve días de que cierre el mercado de pases, se especula que el colombiano podría regresar al Real Madrid o irse a la Premier League.



El Bayern Munich ha decidido que el seleccionado colombiano no se entrene con ellos este martes, por lo que la prensa alemana ha rumoreado sobre una posible negociación entre tres partes (Bayern Munich, Real Madrid y club interesado) para que James pueda tener ritmo futbolístico y llegar entonado para jugar la próxima Copa América 2019. Así pinta su camino.



James Rodríguez ha sonado mucho en el Arsenal en los últimos días, por lo que no sorprendería de que venga una oferta desde el Emirates Stadium de Londres. James quiere jugar, no lo hace en Múnich, por lo que salir en el mercado de pases de invierno sería la mejor oportunidad para él de regresar a ser ese jugador del que se hablaba antes.



James está en el Bayern cedido por el Real Madrid, con opción de compra por valor de 42 millones de euros, y según esas informaciones el club blanco podría ofrecerlo en canje para conseguir el fichaje de Ericksen.



La temporada actual de James en el Bayern no ha sido fácil, en parte debido a que no le han respetado las lesiones. En todo caso, el colombiano sólo ha estado en siete ocasiones como titular.



El sábado pasado, contra Hoffenheim, James empezó el partido en el banquillo. Recientemente, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, dijo que el Bayern observará la segunda vuelta del torneo para decidir si hace o no uso de la opción de compra sobre James. El Bayern tiene hasta junio para tomar una decisión al respecto.