El reemplazo de Chiellini llega desde el Bayern Munich: un fichaje para Cristiano en las últimas 48 horas

No entrena en el Bayern Munich. Nico Kovac le ha puesto la cruz a su presenta en Baviera y mientras no participa de las fotos oficiales del cuadro bávaro, en Italia preparan una oferta para llevárselo en reemplazo de Giorgio Chiellini, baja en la Juventus por los próximos cinco meses. En esas últimas 48 horas, la ‘Vecchia Signora’ podría dar un golpe significativo en el mercado de fichajes de verano. Jerome Boateng podría vestirse de negro y blanco para el 2019-20.



De acuerdo al diario ‘Bild’, Jerome Boateng no entrenó el domingo con el resto de sus compañeros, por lo que su salida del Bayern Munich es más que inminente.



Con el alemán Niklas Sule y el francés Lucas Hernández, Nico Kovac ha renovado su defensa de cara a la siguiente temporada. Hace un tiempo, Mats Hummels se fue al Borussia Dortmund y ahora sería el turno de Boateng, quien come banco en los partidos de Bundesliga.



La Juventus trata de fichar al defensor alemán de 30 años para que así haya tres futbolistas de categoría para Maurizio Sarri: Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt y Boateng.



Bayern Munich, cuando ya no necesita de sus jugadores, no hace ‘problemas’ para transferirlos, por lo que es muy probable que el teutón prepara maletas para jugar en la Serie A. Cristiano Ronaldo tendría un nuevo compañero en pro de ganar la Liga Italiana y competir en la Champions League, en donde debutan frente al Atlético de Madrid.



► ¡Salen a matar! Las alineaciones de Gallardo y Alfaro para el River vs. Boca por Superliga Argentina



► No gracias..: Neymar se reunió con emisario del Real Madrid tras avisar que se quedará en el PSG



► ¡Se jugó la vida! El golazo de Raúl Jiménez para el empate de Wolverhampton ante Everton



► Cristiano ya dio el visto bueno: las dos estrellas del Barcelona que Juventus quiere para esta temporada