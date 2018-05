Paulo Dybala no ha tenido una buena temporada 2017-18 con la camiseta de Juventus. Un tiempo la pasó lesionado y a su regreso no ha reeditado anteriores actuaciones con el elenco de Turín. Incluso la prensa argentina sostiene que no entraría en la lista de Jorge Sampaoli para Rusia 2018. Pese a esto, Bayern Munich hace oídos sordos y lo tiene en mente para la próxima campaña.

El diario alemán Bild sostiene que Paulo Dybala ha entrado en los planes de la directiva del Bayern Munich. Es más, el nuevo entrenador bávaro Niko Kovac habría aprobado su incorporación a la directiva, por lo que harán el esfuerzo para contar con el extremo argentino.

Para tenerlo en sus filas, Bayern planea hacer una oferta a Juventus no menor a los 100 millones de euros por Dybala. En tierras teutonas apuntan que su relación con el técnico de la 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegi, se encuentra más que desgastada desde hace algunos meses.

Para la próxima temporada, el actual campeón de la Bundesliga ya cuenta cuenta con los servicios de Leon Goretzka, uno de los volantes que sonaba para reforzar Barcelona. Además, a mitad de temporada contrató a Sandro Wagner, procedente del Hoffenheim.

La posible llegada de Paulo Dybala a tierras teutonas le podría abrir la puerta de salida a Robert Lewandowski. La prensa española lo pone en Real Madrid para 2018-19, pese a que Karim Benzema viene de anotar un doblete por la vuelta de semifinales de la Champions League.