Thiago Alcántara se dio a conocer en Barcelona, pero en su aventura en el primer equipo culé no se ganó un puesto definitivo en el 11 titular. Es por ello que a mediados de 2013 aceptó la propuesta que Bayern Munich le hizo para jugar por primera vez en la Bundesliga.

En la tienda bávara, el volante español Thiago Alcántara ha destacado con luz propia y parece que encontró su lugar en el mundo del fútbol. Es más, se ve con la camiseta del Bayern Munich en el pecho cuando llegue la hora de retirarse de manera profesional.

“Sería maravilloso retirarme en el Bayern. Tienen que darse muchas cosas para eso”, fue lo que sostuvo Thiago este lunes en palabras que destaca el diario Sport a través de su edición digital. Tiene contrato en el Allianz Arena hasta mediados de 2021.

Bayern Munich, la casa de Thiago

Además, no pierde la fe en algún momento compartir vestuario con su hermano Rafinha, quien se desempeña en el Celta de Vigo. “Siempre lo pensamos, pero lo veo muy complicado. Es uno de los que me ha tocado ver y, además, es mi hermano”, fue lo que remarcó el ex mediocampista culé.

Actualmente, el Bayern de Thiago Alcántara marcha en la cima de la Bundesliga a la espera que el Gobierno local dé luz verde para el reinicio de las actividades en el fútbol teutón.

De otro lado, clubes de la Serie A ultiman detalles para lo que será la vuelta a los entrenamientos en sus respectivas sedes. Sassuolo fue el primer conjunto que regreso a los trabajos, aunque con trabajos individuales para sus jugadores.

VIDEO RECOMENDADO

Doble de Cristiano Ronaldo es viral en redes por su parecido con el astro luso. (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR

El sueño sigue vigente: Xavi habla sobre qué le faltó para convencerse de dirigir al Barcelona

Lehmann culpó al balón de una eliminatoria perdida del Arsenal ante Chelsea por Champions

Top 15 de los jugadores que estudiaron una carrera en la universidad [FOTOS]

Clubes de LaLiga alistan su vuelta a los entrenamientos desinfectando sus sedes

MÁS VIDEOS

Sergio Agüero cayó en antigua broma al enviar saludos a ‘Rosa’. | Video: Twitter