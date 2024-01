El lunes 8 de enero, medios deportivos dieron a conocer la triste noticia de la muerte de Franz Beckenbauer. La leyenda del fútbol alemán y del Bayern Múnich falleció a los 78 años, luego de experimentar una serie de problemas de salud que se habían agravado en los últimos meses. Sin embargo, días después, un diario alemán elaboró un informe narrando cómo fueron los últimos días del exjugador, los cuales fueron realmente dolorosos para la familia del ícono mundial.

Tal como informó Bild en su portal web, las últimas horas de Beckenbauer fueron desgarradores. “Estaba postrado en la cama, apenas podía hablar y su esposa Heidi le tomó la mano”, se lee en la publicación del matutino, quien confirmó que el ‘Kaiser’ tuvo su última aparición pública el 6 de enero del año pasado.

Cabe destacar que el último año de Beckenbauer fue duro. En el 2023, superó dos operaciones de corazón y sufrió un infarto ocular. Asimismo, no tenía ninguna posibilidad contra el Parkinson, una de las enfermedades que padecía el exfutbolista. Ante ello, estuvo postrado en cama y apenas podía hablar. Su familia reveló que perdió peso y permanecía bajo el cuidado de dos enfermeros.

Fue Heidi Beckenbauer, su esposa desde el 2006, la persona que le tomó la mano y se despidió de su último amor con mucha tristeza. Ella lo protegió durante esta dura etapa, algo que la hizo impopular ante algunos amigos cercanos del ‘Kaiser’.

Es necesario mencionar que la fuente citada aseguró que los restos de la leyenda alemana será sepultada en los próximos días en una ceremonia familia e íntima. “Y cuando una vez le pregunté a Franz qué significa para él la felicidad, me contestó: ¡La familia! Apenas pude vivir la infancia de mis tres hijos mayores. Yo era futbolista profesional y estaba en constante movimiento. Ahora eso es diferente. He sido testigo consciente del desarrollo de Joel y Francesca. Eso es buena suerte”, recordó el portal.

¿De qué murió Franz Beckenbauer?

Franz Beckenbauer falleció por causas naturales tras enfrentar diversos problemas de salud. A lo largo de los últimos años, el ‘Kaiser’ experimentó una serie de dolencias que impactaron su condición de forma gradual. Ha confrontado dos intervenciones quirúrgicas cardíacas y una operación de cadera complicada.

Además, en 2019 perdió la visión en su ojo derecho. Desde abril del año pasado, su deterioro físico y cognitivo se agravó de manera significativa. En esa línea, el hermano de Franz, Walter Beckenbauer, había advertido sobre la frágil salud del exdefensor, en un documental que se emitió en la televisión local recientemente.

“Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”, manifestó el familiar. La presencia mediática del antiguo deportista bávaro se había reducido al mínimo en los últimos tiempos, al punto de que no fue posible entrevistarlo para el mencionado documental.

Franz Beckenbauer, dos balones de oro y más: qué premios individuales obtuvo

La lista de distinciones individuales de Franz Beckenbauer es notablemente larga. Formó parte del equipo ideal de la Bundesliga de manera continua desde 1966 hasta 1977. Además, recibió el título de Futbolista Alemán del Año en los años 1966, 1978, 1974 y 1976. En 1966, también fue nombrado el Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo, ganó la Bota de Bronce en ese torneo y se hizo con su primer Balón de Oro.

En 1967, 1969, 1971, 1972 y 1974, fue seleccionado como el mejor defensor de la Bundesliga. Además, fue parte del once ideal de la Eurocopa. En 1974, obtuvo el Balón de Plata en la Copa del Mundo. Posteriormente, en 1976, obtuvo su segundo Balón de Oro. En 1990, fue reconocido como el segundo mejor jugador europeo por la IFFHS en el período de 1956-1990. En 1999, fue incluido en la lista de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos.

En 2004, recibió el premio al Jugador del Siglo de la FIFA. Ese mismo año, ocupó el tercer lugar en la clasificación de la IFFHS como el tercer mejor futbolista del mundo del siglo XX. En 2007, la IFFHS lo distinguió como el “Genio Universal del Fútbol Mundial”. En 2018, el Bayern Munich lo incluyó en su once histórico, y en 2021, la IFFHS también lo incorporó en su once histórico mundial.





