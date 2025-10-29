Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich vs. Colonia (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Luis Díaz, Bayern Múnich vs. Colonia (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Tras un inicio adverso, se puso adelante en el marcador ante por los 16vos. de final de la . Hasta que a los 36 minutos del primer tiempo, apareció para capturar un rebote dentro del área y empujar el balón para colocar el empate. De hecho, el colombiano estaba en posición adelantada, pero la ausencia del VAR en este torneo hizo que el gol sea válido. Dos minutos después Harry Kane lo dio vuelta y con el 2-1 a favor de los bávaros llegó el descanso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

